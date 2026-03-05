Moringa curcuma e spirulina l’immunologo sugli integratori | ‘Non c’è assenza di rischi

Un immunologo ha commentato i recenti studi sugli integratori di moringa, curcuma e spirulina, evidenziando che non esiste un rischio zero associato al loro consumo. Il mercato italiano degli integratori naturali continua a espandersi, con un interesse crescente tra i consumatori. La discussione riguarda soprattutto la sicurezza e gli effetti di questi prodotti, spesso acquistati senza prescrizione medica.

(Adnkronos) – Italiani e la passione per gli integratori naturali. Un mercato che cresce di anno in anno: tra agosto 2024 e luglio 2025, le vendite della categoria 'a base di piante' hanno raggiunto un valore di 566 milioni di euro, con una crescita del +2,2% e circa 34,7 milioni di confezioni vendute. C'è un po' di tutto e spesso si possono correre dei rischi. Gli ultimi arrivano da un alert Ue su casi di salmonellosi in Usa dopo il consumo di capsule di moringa a marchio 'Rosabella'. "Spesso percepiti come innocui coadiuvanti della salute, questi prodotti possono trasformarsi in vettori di insidiosi rischi biologici e chimici, alimentati da una narrazione del naturale a ogni costo' e da una regolamentazione talvolta lacunosa nelle vendite globali online". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

