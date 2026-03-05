Nel Gran Premio in Thailandia, Franco Morbidelli ha preso il comando guidando la GP25 Ducati, l’unica moto del progetto presente in pista. La sua partenza è stata difficile, ma nel corso della gara ha saputo risalire e mostrare una buona tenuta, soprattutto considerando che l’altro pilota previsto, Fermin, non era in gara.

nel gp thailandia Franco Morbidelli ha guidato la GP25 Ducati, unica presenza del progetto nelle condizioni in cui era assente l’altro pilota atteso, Fermin Aldeguer, fermo per infortunio. il weekend è stato segnato da una serie di difficoltà tecniche e di gestione, condensate in una prestazione che ha alternato momenti di consolidamento a episodi di marcia sofferta. in questa fase, il pilota italiano è riuscito ad accedere al Q2 passando per la Q1 e ha chiuso la sessione di qualifiche al nono posto, nonostante abbia potuto utilizzare solo un nuovo e un solo tentativo a causa della scarsa disponibilità di pneumatici morbidi. durante la sprint race, Morbidelli ha concluso al 14° posto, partendo male e trovandosi in una situazione di traffico che ha complicato ulteriormente la rimonta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Morbidelli risorge dopo una partenza disastrosa: doppia faccia nel debutto MotoGP

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marini e Morbidelli in vetta seguiti da Bezzecchi

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bagnaia