Monza punta coltello al volto al tassista per i 135 euro di incasso | rapinatore 18enne ai domiciliari

A Monza, un giovane di 18 anni, di origine nordafricana, è stato arrestato per aver rapinato un tassista, puntandogli un coltello al volto per ottenere 135 euro. L’arresto è stato convalidato, ma la misura cautelare è stata modificata e il ragazzo si trova ora ai domiciliari. La polizia ha portato avanti le indagini e ha disposto l’ordinanza di custodia.

Monza, 5 marzo 2026 - Convalidato l'arresto, ma la custodia cautelare passa dal carcere ai domiciliari, per il 18enne italiano di origine nordafricana accusato di avere rapinato un tassista puntandogli al volto un coltello a scatto. Il giovane è stato sentito ieri nella casa circondariale di Monza dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella, a cui ha riferito di avere problemi di dipendenza da cannabis, alcol e tranquillanti, tanto che la notte in cui è ha commesso la rapina il 3 marzo scorso era appena uscito dal pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L’aggressione a fine corsa. Il 18enne aveva richiesto una corsa in taxi come normale passeggero, ma giunto a destinazione aveva estratto il coltello, costringendo il tassista a consegnare il denaro contante in suo possesso, pari a 135 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

