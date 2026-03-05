Monza | donne in piazza contro il governo il gap è 17,8%

A Monza e nella provincia di Monza e Brianza, le donne si preparano a scendere in piazza venerdì 6 marzo per protestare contro le decisioni del governo Meloni. La manifestazione è organizzata per denunciare il divario di genere, che secondo le attuali statistiche si attesta al 17,8%. La protesta vuole attirare l’attenzione sulla percezione di un tradimento nei confronti delle istanze femminili.

Le donne di Monza e Brianza scenderanno in piazza venerdì 6 marzo per manifestare contro il governo Meloni, definendo la sua azione come un tradimento verso il genere femminile. Il presidio si terrà davanti all'ospedale San Gerardo a partire dalle 10:00, organizzato da Cgil, Anpi, Cadom e Casa delle Donne. La mobilitazione verte su due punti critici: la mancata parità salariale e le modifiche proposte al codice penale riguardo alla violenza sessuale. I promotori denunciano che l'esecutivo attuale stia ignorando i dati dell'Inps del 2025 che evidenziano un divario retributivo del 17,8% e un gap salariale superiore al 25%. Inoltre, il cosiddetto Ddl Bongiorno rischia di peggiorare la tutela legale contro gli stupri.