Montesacro punta sui centri sportivi municipali | pianificazione fino al 2030

Il municipio di Montesacro ha annunciato un piano di sviluppo dei centri sportivi municipali fino al 2030. Attualmente, le associazioni e le società sportive organizzano attività nelle palestre scolastiche e negli spazi pubblici del territorio, coinvolgendo circa 4.000 utenti. La strategia prevede interventi per migliorare le strutture e ampliare l’offerta di servizi sportivi per la comunità locale.

Nel territorio sono 4mila gli utenti che praticano sport negli spazi del municipio grazie alle attività di associazioni e società sportive Il Roma Montesacro punta sui centri sportivi municipali che, grazie alle associazioni e alle società che offrono attività legate a varie discipline nelle palestre delle scuole e negli spazi sportivi pubblici del territorio, coinvolgono circa 4mila utenti. Il parlamentino di Piazza Sempione ha detto sì alla delibera relativa alla pianificazione delle attività dei centri sportivi municipali, in riferimento al quadriennio 2026-2030. "Nel nostro territorio sono oltre 4.000 gli utenti che, da anni, usufruiscono del servizio pubblico garantito dalle ASD e SSD nei centri sportivi municipali attivi in circa quaranta palestre scolastiche.