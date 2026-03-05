Montefalco crolla un pezzo delle mura storiche

A Montefalco, questa mattina alle 6, è stato segnalato un cedimento che ha interessato un tratto delle mura storiche che affaccia su Borgo Garibaldi. Il Comune ha pubblicato un avviso sul proprio account Facebook per comunicare la perdita di un pezzo delle antiche mura. Non sono stati riportati danni a persone o altre strutture nelle prime informazioni fornite.

Dal cedimento è emersa la presenza di un.