Un nuovo monitor Samsung da 43 pollici, il modello M7 (M70F), è stato lanciato sul mercato. Si tratta di uno smart monitor che combina funzioni di produttività e intrattenimento, offrendo un’ampia superficie di visualizzazione. Chi cerca un dispositivo versatile per il lavoro e il tempo libero può approfittare di una promozione che permette di risparmiare 100 dollari sull’acquisto.

il monitor samsung da 43 pollici smart monitor m7 (m70f) si presenta come una soluzione integrata che unisce produttività e intrattenimento in un unico dispositivo. grazie a una diagonale significativa, a una risoluzione 4K e a un insieme di funzioni smart, consente di gestire applicazioni, contenuti multimediali e videoconferenze in modo fluido. l’offerta promozionale in corso permette un notevole sconto di 100 dollari, rendendo l’acquisto particolarmente vantaggioso per ambienti di lavoro domestici o spazi limitati. caratteristiche principali del monitor m7 (m70f). schermo e prestazioni visive. il monitor da 43 pollici offre una risoluzione 4K, tempi di risposta di 4 ms e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con supporto per HDR10 per colori vividi e dettagli nitidi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Monitor samsung grande risparmia 100 dollari e potenzia la tua scrivania

