Mondo agricolo ferrarese doppio appuntamento tra letteratura e teatro di figura

Domenica 8, alle 15.30, il Museo del Mondo agricolo ferrarese a San Bartolomeo in Bosco organizza un evento che combina la letteratura e il teatro di figura, coinvolgendo visitatori di tutte le età in un pomeriggio dedicato alla cultura e all’arte.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica 8, dalle 15.30, il Museo del Mondo agricolo ferrarese di San Bartolomeo in Bosco, propone un appuntamento che unisce la letteratura e il teatro di figura. Il primo momento dell'incontro sarà dedicato alla presentazione del romanzo di Roberto Giacometti, ‘Non mi troverai. Storia di Ellen e Giulia, gemelle uguali diventate diverse’, ambientato tra Ferrara e la Danimarca. La storia racconta le vicende di due sorelle le cui vite divergono per esperienze opposte, generando comportamenti e scelte differenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Fiabe per Luci d’Artista, doppio appuntamento a Salerno tra musica, teatro e magia del NataleAl Teatro Augusteo andrà in scena “Scrooge – Il musical di Natale”, spettacolo scritto e diretto da Antonello Ronga che racconta la toccante e...

Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamentoCinema, teatro e letteratura nel primo appuntamento dell’anno de "Le piazze del Sapere", la rassegna promossa dal Comune di San Giovanni in...