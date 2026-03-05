Il Masters 1000 di Indian Wells sta per iniziare, segnando l'inizio del Sunshine Double insieme a Miami. A Doha, un allenatore ha detto che Sinner non deve snaturare la sua essenza, perché lì la sua palla faceva meno male. La competizione si svolgerà negli Stati Uniti, con molti atleti pronti a scendere in campo.

Il Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) sta ufficialmente per prendere il via. Il torneo californiano, come tradizione apre il Sunshine Double che comprende anche il Masters 1000 di Miami e dà il via alla importante trasferta negli States. Il cemento di Indian Wells dirà molto sul momento della stagione dei protagonisti. Nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato proprio il torneo californiano il punto focale delle analisi. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha iniziato dal successo di Cobolli ad Acapulco: “Penso che sia un giocatore imprevedibile. Io sono attento ai parziali e quando vedo che arrivano delle stese mi preoccupo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Sinner non deve snaturare la sua essenza. A Doha la sua palla faceva meno male”

Sinner vince a Doha e guarda avanti: “Le sconfitte? Solo tappe di crescita”, la sua filosofia vincente.Sinner supera Popyrin a Doha e guarda al futuro: "Le sconfitte sono solo un momento.

Monaco: “Nella battaglia si è notato il piattume di Sinner. Doveva far sentire più la sua presenza scenica”Non poteva che essere particolarmente ricca l’ultima puntata di TennisMania, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport...

Tutto quello che riguarda Monaco Sinner non deve snaturare la sua....

Temi più discussi: Monaco riflette: Se Sinner vedesse di non riuscire a migliorare, potrebbe cambiare guida tecnica; Jannik Sinner aggiunge un'altra auto alla collezione: stavolta non è un'Audi; Darderi batte Hanfmann in finale: vince l'Atp di Santiago, due italiani festeggiano nella stessa settimana; Quando il sorteggio di Indian Wells 2026? Orario, programma, teste di serie.

Monaco: Sinner non deve snaturare la sua essenza. A Doha la sua palla faceva meno maleIl Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) sta ufficialmente per prendere il via. Il torneo californiano, come tradizione apre il Sunshine Double che ... oasport.it

Monaco riflette: Se Sinner vedesse di non riuscire a migliorare, potrebbe cambiare guida tecnicaIl mondo del tennis sta per iniziare un momento importantissimo della stagione, dato che stanno per prendere il via i tornei Masters 1000 di Indian Wells ... oasport.it

Ecco la #ricetta degli spaghetti alla Nerano, un primo piatto tipico della Costiera Amalfitana a base di zucchine e profumato basilico. Per prepararlo ti occorrono: 400 GR SPAGHETTI 1 KG ZUCCHINE CON IL FIORE 300 GR PROVOLONE “DEL MONACO” PE - facebook.com facebook

Nuova energia a Monaco di Baviera tra riqualificazioni urbane e belle mostre ilsole24ore.com/art/nuova-ener… x.com