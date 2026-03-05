Monaco saluta Yoan Makoundou | fine dell' avventura in LNB

L'AS Monaco annuncia la partenza di Yoan Makoundou, che lascia la squadra dopo aver iniziato il suo percorso nel 202. La decisione segna la conclusione della sua esperienza nel club e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del giocatore. La società non ha comunicato ulteriori dettagli sulle prossime mosse di Makoundou o sul futuro immediato.

Nel panorama del basket europeo, si compie un cambio di scenario significativo: Yoan Makoundou lascia l’AS Monaco, ponendo fine a un percorso avviato nel 2022 e segnato da alti e bassi che hanno limitato la continuità in campo. L’esito arriva attraverso un accordo tra le parti, definito come una culminazione di comune accordo, con Monaco che formalizza la decisione dopo una stagione segnata da infortuni e una partecipazione molto ridotta alle competizioni europee. La separazione è stata comunicata come chiusura di un capitolo che aveva visto Makoundou rientrare in estate in condizioni difficili: l’atleta ha percepito la situazione con amarezza, apprendendo l’evoluzione della frankly sui social e rivelando la mancanza di contatti diretti fino al momento dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

