Mommunes | le madri single che scelgono di vivere insieme per combattere povertà e isolamento

Nel aprile del 2020, Holly Harper e Heron Hopper, entrambe appena uscite da relazioni e residenti in piccoli appartamenti a Washington, hanno deciso di condividere la loro vita. Sono madri single che hanno scelto di vivere insieme per affrontare più facilmente le sfide quotidiane legate alla povertà e all’isolamento. Questa scelta ha portato a una convivenza che mira a sostenersi a vicenda in un momento di grande difficoltà.

Era aprile del 2020, il mondo si era fermato e Holly Harper e Heron Hopper si trovavano ciascuna sola, appena uscita da un matrimonio, intrappolata in un piccolo appartamento a Washington D.C., a gestire figli, lavoro da remoto e un senso di sconfitta che sembrava non lasciare scampo. Poi qualcosa cambiò. Le due donne, una dirigente di marketing, l'altra avvocata, presero una decisione che avrebbe ribaltato le loro vite: misero insieme i risparmi, comprarono una casa e iniziarono a vivere sotto lo stesso tetto. Non come coppia, non come coinquiline temporanee, ma come una famiglia nuova, costruita per scelta e non per caso. Il termine è un gioco di parole tra mom e commune — madre e comunità — e descrive qualcosa di antico nella sua essenza ma di profondamente nuovo nella sua forma contemporanea.