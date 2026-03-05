Modena vs Cesena ventinovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La ventinovesima giornata di Serie B 20252026 presenta la partita tra Modena e Cesena, due squadre che cercano punti importanti per la corsa ai playoff. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su una piattaforma televisiva dedicata. La sfida si svolgerà allo stadio di Modena, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato che può fare la differenza in classifica.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Ci sono in palio i playoff sia per gli emiliani, chiamati a riprendere la marcia verso la zona nobile, e i romagnoli che devono vincere per agganciare chi li precede. Modena vs Cesena si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Braglia. MODENA VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani, sesti in classifica, sono reduci da due sconfitte consecutive, ma possono comunque far leva su un vantaggio di sei punti sul nono posto. Ciò non toglie che la squadra di Sottil deve tornare a pedalare per raggiungere matematicamente i playoff. I romagnoli hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque gare, con una classifica che racconta di un ottavo posto, dunque ancora in zona playoff, con appena un punto di vantaggio sul Sudtirol.