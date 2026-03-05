Modena | 20 euro diventano 5 milioni col Maxi Miliardario New

A Modena, un uomo ha acquistato un biglietto da venti euro in via Pietro Giardini e ha vinto cinque milioni di euro giocando al Maxi Miliardario New. La schedina fortunata ha portato a questa grande vincita, che si aggiunge alle numerose giocate nel gioco. La notizia ha fatto il giro della città, attirando l’attenzione di chi frequenta il punto vendita.

Un biglietto da venti euro acquistato in via Pietro Giardini a Modena ha generato una vincita di cinque milioni di euro sul gioco Maxi Miliardario New. L'evento si è verificato il 5 marzo 2026, trasformando un semplice acquisto in una fortuna colossale per il fortunato giocatore. La tabaccheria del Gallo, situata al numero 9 della strada citata alle porte del centro cittadino, è stata il luogo esatto dove il tagliando è stato venduto. Si tratta di una delle vincite più rilevanti registrate nelle ultime settimane nel settore dei giochi istantanei, confermando la popolarità del Maxi Miliardario New tra i prodotti della famiglia dei Miliardari.