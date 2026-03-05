Missili su una struttura petrolifera in Bahrein

Nel sud del Bahrein, una struttura petrolifera situata in una zona industriale è stata colpita da missili. L’attacco ha interessato una raffineria di petrolio situata all’interno di un sito industriale della regione. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali vittime o danni specifici. La zona, nota per le attività petrolifere, è stata interessata da questo episodio.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico che è durato circa un'ora. "Un colloquio costruttivo, molto franco e professionale. Putin ha avanzato diverse proposte per porre fine rapidamente al conflitto con l'Iran", ha reso noto il Cremlino. 🔗 Leggi su Today.it

