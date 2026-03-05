Miramari è categorico dopo la sconfitta di Pineto | Questi sono punti buttati via

Dopo la sconfitta di Pineto, il tecnico del Forlì Calcio, Alessandro Miramari, si è espresso con parole dure, definendo i punti raccolti come

Il Forlì, come tutto il girone B di serie C, non avrà molto tempo per leccarsi le ferite ed anzi dovrà ricaricare le batterie velocemente È un post gara amaro quello che è chiamato a commentare il tecnico del Forlì Calcio Alessandro Miramari. I suoi ragazzi sono incappati infatti in una sconfitta immeritata (3-2) sul campo del Pineto venendo sconfitti al 94° da un super goal di Nebuloso. "C'è molta amarezza dopo questa gara, eravamo riusciti a recuperare il doppio svantaggio e stavamo giocando per vincerla senza mai rischiare nulla, poi su un pallone in area al 94° prendiamo goal e questi sono punti buttati via - è il lapidario commento del mister biancorosso -. 🔗 Leggi su Today.it

Il Forlì scende a Pineto a caccia di punti, mister Miramari: “Non facciamo calcoli"I Galletti recuperano dalla squalifica Menarini e ritrovano Saporetti dall'infortunio, mentre restano indisponibili Macrì e Scaccabarozzi È di nuovo...

Allegri dopo Milan-Sassuolo: “Sembrano due punti buttati, invece sarà un pari …”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

Una selezione di notizie su Miramari è categorico dopo la sconfitta....

Argomenti discussi: Forlì, Miramari dopo il ko con la Ternana: Troppo scolastici nel primo tempo, serve più praticità; La sconfitta con la Ternana fa male, lo sfogo di Miramari: Prestazione scolastica nel primo tempo, in questa categoria non si possono fare certi errori.