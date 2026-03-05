Un genitore si rivolge a una dottoressa per chiedere se sia normale che il proprio bambino di tre anni pianga ogni mattina quando viene lasciato all’asilo, nonostante sia passato più della metà dell’anno scolastico. La situazione riguarda un bambino che manifesta emozioni di tristezza nel momento del distacco e il genitore si preoccupa per questa reazione ripetuta. La richiesta riguarda principalmente il comportamento del bambino e la sua adattabilità.

Buongiorno dottoressa, ormai abbiamo passato la metà dell’anno scolastico, ma purtroppo il mio bambino di 3 anni piange ancora ogni mattina quando lo lascio all’asilo. Le maestre dicono che poi si calma, ma io mi sento tremendamente in colpa. È normale o dovrei preoccuparmi del suo benessere emotivo? Grazie mille. Cara mamma o caro papà, grazie per la domanda che racconta un fenomeno piuttosto comune. Il pianto che manifesta suo figlio, anche a distanza di tempo da settembre, non è in realtà necessariamente un segnale di malessere, soprattutto considerando che, come le riportano le maestre, il bambino poi si calma. Anche se ha tre anni il distacco dall’adulto di riferimento resta talvolta qualcosa di complesso a livello emotivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio figlio piange ogni volta che lo lascio all’asilo: devo preoccuparmi?”

“Mio figlio sta mangiando meno del solito: devo preoccuparmi?”Salve, da qualche settimana il mio bimbo di 14 mesi sta andando al nido e ho notato che, da quando ha cominciato a far più freddo, mangia molto meno...

HO FATTO PIANGERE un BIMBO su ROBLOX #roblox

Altri aggiornamenti su Mio figlio.

Discussioni sull' argomento Il pellegrinaggio tra lacrime e rabbia, fiori e peluche per il figlio di tutti; Hellas Verona-Napoli 1-2, Lukaku in lacrime: Prima di Napoli ero morto. Perdere mio padre è stato un brutto colpo; La Valdera piange Paco Paquito: il clown che faceva ridere i bambini e riflettere gli adulti; IL GIARDINO DEI FIORI INFELICI di Nicola Lucchi (Neo Edizioni).

«Non posso accettare che Arda non sia mio figlio. » È così che Ceyda rompe il silenzio davanti a Enver e Arif, lasciandoli senza parole. La puntata del 6 marzo de La forza di una donna mette i personaggi di fronte a verità pesanti e decisioni difficili. Bahar si tr - facebook.com facebook

Esplosione in via Nizza, il padre di Zippo: “Mio figlio deve pagare, ma non è un mostro” x.com