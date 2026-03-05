Mio figlio piange ogni volta che lo lascio all’asilo | devo preoccuparmi?

Una madre racconta che il suo bambino di 3 anni piange ogni mattina quando viene lasciato all’asilo, nonostante sia ormai a metà dell’anno scolastico. Si chiede se debba preoccuparsi per questa reazione del figlio. La donna evidenzia che il pianto si verifica quotidianamente e desidera capire se questa condizione richiede un intervento o un’attenzione particolare.

Buongiorno dottoressa, ormai abbiamo passato la metà dell’anno scolastico, ma purtroppo il mio bambino di 3 anni piange ancora ogni mattina quando lo lascio all’asilo. Le maestre dicono che poi si calma, ma io mi sento tremendamente in colpa. È normale o dovrei preoccuparmi del suo benessere emotivo? Grazie mille. Cara mamma o caro papà, grazie per la domanda che racconta un fenomeno piuttosto comune. Il pianto che manifesta suo figlio, anche a distanza di tempo da settembre, non è in realtà necessariamente un segnale di malessere, soprattutto considerando che, come le riportano le maestre, il bambino poi si calma. Anche se ha tre anni il distacco dall’adulto di riferimento resta talvolta qualcosa di complesso a livello emotivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

