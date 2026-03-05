minivan fuori controllo muretto distrutto in piazza della repubblica

Un minivan Ncc ha perso il controllo e si è schiantato contro un muretto in piazza della Repubblica a San Casciano in Val di Pesa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi e ha causato danni alla struttura e alla vettura. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 5 marzo 2026 – Aveva parcheggiato il minivan Ncc in piazza della Repubblica ma quando è ripartito innescando la retromarcia, il mezzo ha preso velocità andando a sbattere violentemente con la parte posteriore contro il muretto a sassi che delimita il passaggio pedonale lungo le antiche mura sancascianesi, distruggendolo per diversi metri. È successo a metà mattina di giovedì 5 marzo con grande stupore non solo del conducente del mezzo, ma anche dei tanti passanti rimasti increduli di quanto successo. Per fortuna lungo la strada e lungo il tratto pedonale non c’era nessuno. L’autista dispiaciuto dell’accaduto sembra abbia detto a chi l’ha avvicinato che si è bloccato l’acceleratore nel momento dell’inserimento della retromarcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

