Minacci querela Adinolfi | 19 contenuti da cancellare

Il 5 marzo 2026, Fabiano Minacci ha presentato una querela contro Mario Adinolfi per diffamazione a mezzo stampa. Minacci chiede il risarcimento dei danni e la cancellazione di diciannove contenuti digitali che ritiene diffamatori. La causa riguarda materiali pubblicati online che, secondo l’accusatore, ledono la sua reputazione. La vicenda si svolge nell’ambito di una disputa legale tra i due.

Il 5 marzo 2026, Fabiano Minacci ha avviato un'azione legale contro Mario Adinolfi per diffamazione a mezzo stampa, chiedendo il risarcimento dei danni e la rimozione immediata di diciannove contenuti digitali. La querela nasce da dichiarazioni del politico che hanno descritto l'azienda come intrisa di dinamiche ricattatorie e sostanzialmente prostitutive, oltre ad accuse prive di fondamento riguardanti casi specifici come quello di Andrea Giambruno e Fabrizio Corona. La reazione di Adinolfi è arrivata rapidamente sui social media, dove ha confermato la ricezione dell'istanza di mediazione e ha definito la richiesta di rimozione come una forma di censura verso i suoi lavori giornalistici.

