A Recanati uno studente ha ricevuto minacce, creando un clima di censura che ha suscitato preoccupazione. L’episodio, seppur circoscritto, viene considerato importante perché rappresenta un esempio di restrizione della libertà di espressione. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di diritto e diritti civili, sottolineando la delicatezza della situazione e la necessità di attenzione.

"Quello che è accaduto a Recanati è un piccolo episodio, ma grave, che si inserisce in un contesto più ampio di limitazione della libertà d’opinione". Con queste parole, lo storico e saggista Angelo D’Orsi è intervenuto martedì all’iniziativa "Italia sotto bavaglio. Scuola, cultura e nuova censura politica", organizzata dall’associazione culturale Marche Terre Libere nell’auditorium del Centro della poesia di Recanati. L’evento è nato in seguito a una serie di episodi che gli organizzatori ritengono lesivi della libertà di espressione: la cancellazione di una conferenza a novembre a Torino a cui avrebbero partecipato D’Orsi e il professor... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Minacce allo studente, clima da censura"

Francesca Albanese e gli incontri a scuola, i docenti: "Clima intimidatorio e censura"Il webinar di Francesca Albanese all’istituto Enrico Mattei di San Lazzaro e le conseguenti ispezioni ordinate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe...

La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Floridia: “Viviamo in un clima di censura e di intimidazione”“Viviamo in un clima di censura e di intimidazione”, dove “un intreccio tra politica autoritaria, capitali multimiliardari e propaganda strutturata,...

From Democracy to Dictatorship: How Does It Happen

Una selezione di notizie su Minacce allo studente clima da censura.

Discussioni sull' argomento Minacce allo studente, clima da censura; Bergamo, arrestato 19enne per violenze in famiglia e minacce agli studenti; Picchia la madre e molesta studenti fuori scuola: arrestato un 18enne a Bergamo.

Minacce allo studente, clima da censuraQuello che è accaduto a Recanati è un piccolo episodio, ma grave, che si inserisce in un contesto più ampio di limitazione della libertà d’opinione . Con queste parole, lo storico e saggista Angelo ... ilrestodelcarlino.it

Minacce di morte, pistole e messaggi Whatsapp: "NON AVREI DOVUTO VINCERE IL MIO MATCH" Arriva via social la denuncia della tennista italiana Lucrezia Stefanini, argento nella Billie Jean King Cup 2023 con la formazione azzurra e impegnata negli s - facebook.com facebook

Estorsione e usura ai danni di un imprenditore nel Maceratese, arrestato. Minacce anche ai familiari per costringere a restituire il denaro. In carcere un 55enne #ANSA x.com