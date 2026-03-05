Mina e Selva | la nuova coppia reggente per il 2024

La scena politica sammarinese si appresta a vedere un cambio di leadership con Alice Mina e Vladimiro Selva che si preparano a prendere il comando nel 2024. Sono stati scelti come nuova coppia reggente e assumereanno le loro funzioni nei prossimi mesi, segnando un passaggio importante nelle istituzioni del paese. La loro nomina rappresenta un passaggio chiave nel panorama politico locale.

La scena politica sammarinese si sta preparando per un cambio di guardia istituzionale che segnerà l'inizio di una nuova era, con Alice Mina e Vladimiro Selva pronti a salire al potere. L'elezione ufficiale è fissata nella seconda metà di marzo, molto probabilmente il 16 del mese corrente, per inaugurare una reggenza che partirà dal primo giorno di aprile fino al primo giorno di ottobre. Una coppia tra rinnovamento e continuità Nelle stanze di Palazzo Pubblico non sembrano esserci dubbi su chi prenderà il posto degli attuali Capitani Reggenti, Matteo Rosi e Lorenzo Bugli. Alice Mina, presidente della Democrazia Cristiana e parlamentare dal 2019, porta con sé energia e una visione strategica per il Titano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

