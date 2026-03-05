Milano supera Izmir 3-0 in Challenge Cup | la squadra valuta l' infortunio di Recine dopo una vittoria sofferta

Milano ha battuto Izmir per 3-0 nella Challenge Cup, conquistando così una vittoria importante. La squadra si concentra ora sull'infortunio di Recine, che ha subito durante la partita. I coach hanno analizzato le sfide affrontate, mentre i giocatori hanno commentato le proprie prestazioni e gli aspetti più rilevanti della gara. La partita ha visto protagonisti diversi atleti chiave per entrambe le squadre.

Analisi sintetica delle principali sfide di pallavolo, con focus sui risultati, le valutazioni post partita dei coach e i protagonisti che hanno segnato gli incontri chiave della settimana. una panoramica mirata alle fasi decisive di coppa e playoff, con particolare attenzione ai punteggi, alle ripercussioni sugli infortunati e alle parole dei protagonisti. nell’andata della semifinale di coppa, l’allianz milano si impone per 3-0 contro l’altekma sk izmir, con i parziali 25-21, 32-30 e 25-18. Piazza ha commentato a fine match: “Vittoria sofferta, adesso valutiamo l’infortunio di Recine”. nel confronto tra vallefoglia e milano, le milanesi conducono la serie conquistando una vittoria per 3-0. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Milano supera Izmir 3-0 in Challenge Cup: la squadra valuta l'infortunio di Recine dopo una vittoria sofferta Altekma SK Izmir-Milano: Recine punta alla vittoria della Challenge CupUna tappa significativa nel percorso europeo di Allianz Milano si apre con l’impegno di semifinale della CEV Challenge Cup: l’incontro di andata... Volley, Tommaso Ichino e Francesco Recine trascinano Milano: pass per gli ottavi di Challenge CupMilano ha sconfitto l’UGD Stip Stip nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per... Una raccolta di contenuti su Milano supera Izmir 3 0 in Challenge.... Temi più discussi: Challenge Cup: Milano supera Izmir 3-0 e mette un piede in finale; Challenge Cup: Milano supera l'Izmir in tre set; Challenge Cup: Milano-Izmir 3-0. Reggers mette a segno 28 punti ed avvicina l’Allianz alla finale. Challenge Cup: Milano supera l'Izmir in tre setNella semifinale di andata Reggers e compagni si impongono 3-0 (25-21, 32-30, 25-18) davanti al pubblico dell'Allianz e sono vicinissimi alla qualifcazione per la finalissima della competizione ... tuttosport.com Volley, Milano regola Smirne e si avvicina alla finale di Challenge Cup. Reggers magistraleMilano ha sconfitto l'SK Izmir per 3-0 (25-21; 32-30; 25-18) nella semifinale d'andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione ... oasport.it Milano fa un passo verso la finale di Challenge Cup, che battaglia nel secondo set contro Smirne - facebook.com facebook FINAL SCORE - EPISODIO 7 | CEV Challenge Cup Allianz Milano 3 - Altekma Sk Izmir 0 25-21, 32-30, 25-18 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #Volleyball #CEVChallengeCupM x.com