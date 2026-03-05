Milano Cortina 2026 Paralimpiadi | la cerimonia d’apertura senza i portabandiera

A pochi mesi dalle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, la cerimonia di apertura si svolgerà senza portabandiera. Questa scelta è stata comunicata dopo che alcuni Paesi avevano annunciato il boicottaggio, in risposta alla decisione di permettere agli atleti russi di gareggiare con inno e bandiera nazionali. La questione ha suscitato diverse reazioni tra le nazioni coinvolte e il pubblico.

L'evento il 6 marzo all'Arena di Verona. Per l'Italia sfilano oltre 40 atleti MilanoCortina – Dopo la decisione di ammettere atleti russi con inno e bandiera, diversi Paesi avevano annunciato il boicottaggio. Come fa sapere il Comitato Paralimpico Internazionale, la decisione è stata presa per garantire "unità tra delegazioni durante l'evento". La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina si terrà venerdì 6 marzo, con una novità che sta facendo rumore in queste ore: le bandiere delle nazioni partecipanti non saranno portate da atleti ma da volontari. Questa decisione è stata presa dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) per garantire l'unità tra le delegazioni durante la cerimonia a Verona.

