Milano coltellate al ragazzo che difende l’amico | arrestati 4 minorenni

A Milano, quattro minorenni sono stati arrestati dai carabinieri dopo un episodio di violenza avvenuto nel centro cittadino. Due ragazzi di 17 anni italiani e due di 16 anni dello Sri Lanka sono stati accusati di tentato omicidio o concorso in omicidio, porto d'armi e lesioni aggravate. L’episodio si è verificato mentre un ragazzo cercava di difendere un amico.

Milano, 5 marzo 2026 – Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. Milano, calci e pugni poi le coltellate: quattro ragazzini arrestati per tentato omicidio (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Violenza e armi “con disinvoltura” I quattro sono i presunti responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 1 febbraio in via Salasco a Milano (zona Ripamonti-Vigentino), vittime due ventenni di Chiavenna. I minorenni si trovano nel carcere minorile a causa della "spiccata disinvoltura” nell'uso della violenza e delle armi, nonché per la totale assenza di empatia, secondo quanto sciritto nel provvedimento del gip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

