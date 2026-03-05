A Milano, quattro minorenni sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito un ragazzo che stava difendendo un’amica. Due di loro hanno 17 anni e sono italiani, mentre gli altri due hanno 16 anni e provengono dallo Sri Lanka. Sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio o concorso, porto d’arma e lesioni aggravate.

Milano, 5 marzo 2026 – Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. Milano, calci e pugni poi le coltellate: quattro ragazzini arrestati per tentato omicidio (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Violenza e armi “con disinvoltura” I quattro sono i presunti responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 1 febbraio in via Salasco a Milano (zona Ripamonti-Vigentino), vittime due ventenni di Chiavenna. I minorenni si trovano nel carcere minorile a causa della "spiccata disinvoltura” nell'uso della violenza e delle armi, nonché per la totale assenza di empatia, secondo quanto sciritto nel provvedimento del gip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, coltellate al ragazzo che difende l’amica: arrestati 4 minorenni

Minacciano e rapinano ragazzo sul bus: tre minorenni arrestatiAvevano minacciato e rapinato un ragazzo sul bus nel giorno di Capodanno: per questo, tre minorenni di età compresa tra 16 e 17 anni sono stati...

Tre minorenni arrestati per aver minacciato e rubato a un ragazzo sul mezzo di trasporto pubblicoUn ragazzo, in viaggio sul bus nel giorno di Capodanno, fu aggredito da tre minorenni che lo minacciarono e gli rubarono il cellulare.

Una raccolta di contenuti su Milano coltellate al ragazzo che....

Temi più discussi: Accoltella il cognato in strada e poi lo insegue con l'arma in mano: il video del tentato omicidio; Dietro l'omicidio di Cornelia: l'onore tradito, l'accoltellamento e la tentata fuga a Milano; Napoli, 19enne accoltellato mentre tentavano di rapinargli lo scooter; Tgcom24: Roma, lite tra maranza a Cornelia: giovane egiziano ucciso a coltellate Video.

Milano, 4 minorenni arrestati per tentato omicidio dopo una brutale aggressioneQuattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di tentato omicidio: hanno aggredito con coltellate, calci e pugni un giovane lasciato a ... ilnotiziario.net

Accoltella un ragazzo di 23 anni nell’androne di un palazzo a Milano: la vittima è gravissimaUn ragazzo di 19 anni ha aggredito un 23enne a Milano per rubargli lo zaino: lo ha accoltellato all’addome. È in gravissime condizioni. fanpage.it

Le Paralimpiadi invernali 2026 entrano nel vivo e Milano si prepara ad accogliere atleti, delegazioni e visitatori con un piano straordinario per viabilità e trasporti pubblici. Fino al 18 marzo sono, infatti, previste modifiche alla circolazione, potenziamenti delle li - facebook.com facebook

#Viabilità | #incidente | A1 Coda di 9 km tra Valdarno e Firenze sud in direzione Milano Coda di 7 km tra Firenze sud e Incisa - Reggello in direzione Napoli Incidente che ha coinvolto 2 camion e un'auto @Emergenza24 | #Luceverde x.com