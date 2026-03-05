Milan vs Inter ventottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili di e dove vederla

La ventottesima giornata di Serie A 20252026 include il match tra Milan e Inter, due squadre che si affrontano nel Derby della Madonnina. La partita si svolge in una fase cruciale del campionato, con il Milan che cerca di riaprire le possibilità di scudetto e l’Inter che può consolidare la sua leadership in classifica. La gara sarà trasmessa su canali sportivi dedicati e in streaming.

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il Derby della Madonnina per i rossoneri e' l'ultima vera occasione per riaprire il discorso scudetto, mentre I nerazzurri possono blindare il titolo. Milan vs Inter si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri si presentano al derby dopo una sofferta vittoria ottenuta a Cremona. La classifica impone di fare punti per blindare almeno la zona Champions, ma la squadra di Allegri vuole riaprire la corsa scudetto, essendo a dieci punti dalla capolista. I nerazzurri sono reduci da otto vittorie consecutive ed ora hanno la possibilità di infliggere il colpo di grazia proprio ai cugini, diretti inseguitori.