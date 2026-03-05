Milan Primavera-Cremonese le formazioni ufficiali | ecco Hodzic a centrocampo

Alle ore 14:00 si gioca Milan Primavera-Cremonese, partita valida per la 28ª giornata del campionato Primavera. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e tra i giocatori spicca il nome di Hodzic, che sarà schierato a centrocampo. La sfida si svolge allo stadio di riferimento, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti.

Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Milan Primavera e Cremonese. I rossoneri di Giovanni Renna, dopo il K.O arrivato contro la Roma la scorsa settimana, vogliono riconquistare la vittoria mettendosi in tasca 3 punti importantissimi. Alla partita, valida per la 28esima giornata di Primavera 1, i rossoneri arrivano con con 37 punti. La diretta della partita valida per il massimo campionato italiano Under 20 si potrà vedere in televisione in chiaro su Sportitalia e tramite la nostra solita live testuale. Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre: MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi, Hodzic; Scotti, Asanji, Lontani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera-Cremonese, le formazioni ufficiali: ecco Hodzic a centrocampo Milan-Verona, le formazioni ufficiali: ecco la scelta di Allegri a centrocampoEcco le formazioni ufficiali di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio di 'San... Leggi anche: Primavera 1, Roma-Milan in diretta: ecco le formazioni ufficiali | LIVE NEWS Altri aggiornamenti su Milan Primavera Cremonese le formazioni.... Temi più discussi: Il calendario della Primavera fino alla 31ª giornata; Cremonese-Milan 0-2, tabellino e cronaca; Cremonese, il calendario della formazione Primavera fino alla 31ª giornata; MARZO, APPUNTAMENTI CON GRANDI SFIDE. Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-CremoneseQueste le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1: MILAN: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi, ... milannews.it Diretta Milan Cremonese Primavera/ Streaming video tv: grigiorossi sempre più ultimi (5 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Milan Cremonese, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Ecco cosa pensano i principali quotidiani sportivi di Cremonese-Milan - facebook.com facebook