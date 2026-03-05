Strahinja Pavlovic ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha parlato di Pulisic e della sua difficoltà a trovare il gol durante gli allenamenti. Il difensore del Milan ha espresso il suo sostegno al compagno, sottolineando quanto la sua presenza sia importante per la squadra e sperando in un suo ritorno alla rete.

In vista del derby di Milano in arrivo questo weekend (domenica 8 marzo alle ore 20:45), il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola. Non solo della stracittadina contro l'Inter di Chivu, il serbo ha parlato anche dei suoi compagni a Milanello. In particolare, il numero 31 di Massimiliano Allegri ha svelato il giocatore che soffre maggiormente in allenamento. Questo attaccante, nelle ultime settimane, è in difficoltà e anche Pavlovic si augura che possa tornare a segnare presto, magari già nella prossima partita. Sull'avversario più difficile negli allenamenti: «Leao è molto difficile da fermare, ma io soffro soprattutto Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic svela: “Soffro Pulisic in allenamento. Spero torni al gol perché per noi è fondamentale”

