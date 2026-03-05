Milan Pavlovic | Derby atmosfera particolare | non esistono favoriti fa storia a sé

Il difensore serbo del Milan, Strahinja Pavlovic, ha commentato l’atmosfera del derby, sottolineando che non ci sono favoriti e che la partita ha una sua storia a sé. Pavlovic ha parlato delle sensazioni che prova prima di affrontare un evento così importante, evidenziando come ogni derby abbia caratteristiche uniche e un fascino particolare. La sfida si avvicina e i tifosi attendono con ansia il calcio d’inizio.

La 28^ giornata della Serie A 2025-2026 metterà di fronte il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu nel derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Si affronteranno prima e seconda in classifica, con l'Inter attualmente in vantaggio di 10 punti sul Milan (67 vs 57) in una gara che potrebbe riaprire o chiudere definitivamente i giochi per lo Scudetto. Del derby della Madonnina ha parlato, oggi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Lui, serbo, ex Partizan, ha vissuto il derby di Belgrado contro la Stella Rossa ma ha spiegato come il derby meneghino, a conti fatti, sia diverso dagli altri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

