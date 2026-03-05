Milan lavoro personalizzato per Bartesaghi | ci sarà contro l’Inter? Le ultime

A tre giorni dal derby contro l'Inter, Davide Bartesaghi si è riaggregato alla squadra e ha ripreso gli allenamenti. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte tecniche in vista della partita, che si avvicina rapidamente. La squadra si prepara con attenzione, mentre il giocatore si sottopone a un lavoro personalizzato per recuperare al meglio.

Nella giornata di oggi (5 marzo), Bartesaghi ha iniziato a svolgere lavoro personalizzato sul campo di Milanello. L'obiettivo di Allegri è chiaro: riaverlo in gruppo tra domani e sabato per essere almeno convocato contro l'Inter. Se non dovesse farcela, al suo posto, pronto Estupinan. Il laterale cresciuto nel settore giovanile del Milan era stato costretto a lasciare il campo nel match contro la Cremonese per un risentimento al flessore della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni, ma lo staff medico ha deciso comunque di valutare con cautela l'evoluzione del problema fisico. Resta difficile vedere Bartesaghi dal 1' minuto contro l'Inter, ma aumentano le chance di averlo a disposizione, almeno dalla panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

