A inizio marzo, mentre la stagione entra nel vivo, il Milan si trova al centro di discussioni e valutazioni pubbliche. Da un lato ci sono le critiche rivolte a un attaccante, dall’altro i complimenti ricevuti, creando un clima acceso attorno alla squadra. In questo periodo, tifosi e addetti ai lavori osservano con attenzione le prestazioni e gli sviluppi di mercato, lasciando alle spalle le decisioni prese a gennaio.

Primi di marzo, aria di primavera e sogni ad occhi aperti. È questa la fase della stagione in cui tifosi e addetti ai lavori iniziano a immaginare i futuri scenari di mercato, dimenticando o quasi ciò che si è “raccolto” a gennaio. Comprese le trattative avvolte dal mistero, come quella che avrebbe dovuto portare Jean-Philippe Mateta al Milan. Un colpo inaspettato. Riavvolgiamo il nastro: è la sera di giovedì 29 gennaio quando i principali esperti di calciomercato annunciano che il Milan ha trovato l’accordo per Mateta per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. La notizia genera entusiasmo ma anche incredulità: sul giocatore stava lavorando da tempo la Juventus, di fatto beffata dal blitz rossonero, ma a ben vedere, in quelle ultime ore di trattative, la necessità del club meneghino era aggiungere un difensore e non un altro attaccante. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, la grancassa delle critiche e i complimenti scritti a…Mateta

Como Milan, parla Fabregas: «Oggi faccio i complimenti al Milan. Abbiamo perso e si deve migliorare»Cesc Fabregas, al termine di Como Milan ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN.

Iran. La grancassa mediatica vuole il sangueDopo il vertice di Ginevra, che il ministro degli Esteri iraniano ha definito positivo, la grancassa mediatica sull’imminenza di un attacco all’Iran...

Mateta-Milan, l'analisi di Di Canio