Il derby tra Milan e Inter quest'anno si distingue per il focus sulla sostenibilità, coinvolgendo figure storiche come Berlusconi e Moratti e l'interesse di fondi di investimento. Oltre alla partita, si parla di iniziative e progetti che riguardano il rispetto ambientale e la responsabilità sociale delle due squadre. L'evento si presenta come un momento di confronto tra il mondo dello sport e la tutela del pianeta.

L'edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola propone un'analisi sulle strutture finanziarie di Milan e Inter. C'erano una volta Berlusconi e Moratti, due proprietari che non badavano a spese per affermare la propria supremazia. Adesso, al loro posto, ci sono i fondi di investimento americani (RedBird e Oaktree) e la sfida più attesa di Milano si è trasformata nel derby della sostenibilità. Il Milan, prima con Elliott poi con RedBird, ha completato il risanamento, generando tre utili consecutivi (tra il 2022 e il 2025) dopo 17 anni di perdite. La mancata partecipazione alle coppe europee in questa stagione rischia di provocare una perdita stimata di 30 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, il derby della sostenibilità: da Berlusconi e Moratti ai fondi di investimento

Leggi anche: Mercato ittico, ecco il progetto. Investimento da 9 milioni. Caccia ai fondi per l’avamporto

Leggi anche: Al via i lavori di potenziamento della rete idrica a Meldola: investimento da oltre 600 mila euro con fondi Pnrr

Approfondimenti e contenuti su Milan Inter il derby della....

Temi più discussi: Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; Inter fuori dalla Champions: il derby si gioca domenica 8 marzo alle 20.45; Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Serie A Enilive 2025/2026: date e orari della 28ª alla 30ª giornata.

Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altriIl fischietto di Roma 1 ha già diretto la sfida milanese, l'ultima volta in semifinale di Coppa Italia l'anno scorso ... msn.com

Milan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da luiMilan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da lui Tutto deciso per il derby di Milano: la direzione di gara sarà affi ... calcionews24.com

Milan-Inter: arbitra Doveri, al VAR Abisso e Di Bello x.com

Passione Inter. . Ho chi arbitrerà MILAN-INTER dell'annuncio UFFICIALE! #MilanInter #DerbyMilano #SerieA #PassioneInter #Inter #Doveri - facebook.com facebook