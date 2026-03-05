Milan Elliott investe 1 miliardo di dollari in Pinterest | un nuovo passo per il fondo

Elliott, il fondo che ha recentemente rifinanziato il vendor loan, ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in Pinterest. La mossa rappresenta un passo importante per il fondo, che ha avuto un ruolo di rilievo nella proprietà del Milan in passato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le strategie di investimento del gruppo nel settore tecnologico.

L'ex proprietario del Milan, il fondo statunitense Elliott, ha concluso definitivamente la sua presenza nell'orbita rossonera, dopo il rimborso del vendor loan effettuato da Gerry Cardinale. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il gruppo di Paul Singer si è subito concentrato su nuovi investimenti, in particolare su Pinterest, rafforzando la sua posizione con un'operazione da un miliardo di dollari. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Elliott ha deciso di investire 1 miliardo di dollari in obbligazioni senior convertibili di Pinterest. L'operazione si inserisce in un programma di riacquisto azioni da 3,5 miliardi autorizzato dalla società.