Milan | derby alle porte

Il countdown per il Derby della Madonnina è iniziato: domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 si disputa a San Siro la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter, prima in classifica. La partita rappresenta un momento centrale della stagione per entrambe le squadre, che si sfidano in un incontro decisivo per la corsa allo scudetto.

Il countdown per il Derby della Madonnina entra nel vivo: domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l’Inter capolista in una sfida cruciale per la corsa scudetto. Negli allenamenti di oggi 5 marzo a Milanello, le notizie dal fronte infortuni non sono positive. Davide Bartesaghi ha lavorato ancora a parte: il giovane esterno sinistro classe 2005 ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra negli ultimi minuti della gara contro la Cremonese (uscito al 90' dopo aver conquistato il corner del vantaggio). Gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi, trattandosi di un semplice affaticamento, ma il recupero resta in bilico. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Il Milan ha proseguito anche oggi a Milanello la sua preparazione in vista del derby contro l'Inter di domenica sera a San Siro. Davide Bartesaghi non si è allenato in gruppo, ma ha fatto questa mattina un lavoro personalizzato