Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c’è la possibilità che Massimiliano Allegri lasci il Milan per allenare il Real Madrid nella prossima stagione. La testata indica che l’allenatore potrebbe considerare questa scelta solo in determinate circostanze, ma non specifica quali. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, anche se non ci sono conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Real Madrid stia bussando, per la terza volta negli ultimi anni, alla porta di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Che in rossonero sta bene e che ha già resistito a due richiami delle 'Merengues': uno nel 2019, l'altro nel 2021. Come reagirà dinanzi questo terzo? Secondo il quotidiano torinese, il richiamo del Real Madrid avrebbe stregato Allegri: "Dire di no per la terza volta, probabilmente, chiuderebbe qualsiasi spiraglio per il futuro", il commento del quotidiano torinese sulla questione. Quindi, Allegri destinato al Real Madrid nella stagione 2026-2027?... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri al Real Madrid? Per ‘Tuttosport’, direbbe di sì al richiamo soltanto se …

