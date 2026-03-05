Milan | aggiornamento su Bartesaghi

A tre giorni dal Derby della Madonnina, in programma domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro, il Milan comunica che Davide Bartesaghi riceve aggiornamenti positivi dall’infermeria. L’esterno si sta allenando con il gruppo e le sue condizioni vengono valutate in vista della partita. La squadra attende ulteriori comunicazioni prima di definire la sua disponibilità.

A tre giorni dal Derby della Madonnina di domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 a San Siro, il Milan riceve segnali incoraggianti dall’infermeria su Davide Bartesaghi. Il giovane esterno sinistro classe 2005, uscito dolorante al 90? della vittoria contro la Cremonese per un risentimento al flessore della coscia destra (esami del giorno dopo hanno escluso lesioni gravi), ha compiuto un passo avanti decisivo negli allenamenti di oggi 5 marzo a Milanello. Bartesaghi ha svolto lavoro personalizzato sul campo (non più solo in palestra o a parte indoor), un segnale di progressi rapidi nel recupero. Le sensazioni sono positive: domani e dopodomani sono previsti test specifici per valutare il carico e decidere se potrà aggregarsi al gruppo o addirittura essere convocato. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Infortuni Milan: aggiornamenti su Gabbia e Bartesaghi prima del derbyUna settimana cruciale per il Milan, ora concentrato sul derby contro l’Inter in programma domenica alle 20:45.

