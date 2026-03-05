Mike Brown critica gli arbitri | SGA ha giocato in modo eccezionale

Mike Brown ha commentato la partita, sottolineando che SGA ha disputato un’ottima prestazione. Ha anche evidenziato che, nel primo quarto, ci sarebbero stati tre falli a carico di SGA, ma non sono stati fischiati dagli arbitri. Brown ha espresso questa opinione senza entrare nel merito di altre decisioni arbitrali o motivazioni.

Una sfida ad alta intensità tra i New York Knicks e gli Oklahoma City Thunder si è chiusa con un punteggio stretto, 103-100 a favore degli ospiti. Al centro della discussione è emersa una contestazione di Mike Brown su una presunta carica in fase offensiva su Jalen Brunson, che, a suo avviso, avrebbe dovuto rimanere la terza penalità per Shai Gilgeous-Alexander, già nel primo quarto. L’incontro ha mostrato come le letture arbitrali possano influire sull’inerzia della gara, con gli Knicks che hanno fallito due conclusioni dall’arco per pareggiare negli ultimi attimi. Il risultato finale ha assegnato la vittoria agli Thunder, non senza contenziosi sul fischio riguardante Brunson e la gestione dei contatti con SGA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

