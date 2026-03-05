Migliori pub dove si mangia e si beve bene a Verona e dintorni

A Verona e nei suoi dintorni ci sono numerosi pub noti per offrire ottimi drink e piatti curati. Le serate in compagnia si svolgono spesso tra calici di birra artigianale e menu vari di specialità locali e internazionali. Questi locali sono frequentati da chi cerca un ambiente accogliente dove mangiare bene e trascorrere momenti piacevoli con amici.

Serata in compagnia? Non c’è niente di meglio del sapore autentico di una buona birra artigianale e del cibo fatto con cura da gustare insieme agli amici. Per gli amanti del luppolo è una stagione d’oro, l’offerta dei pub si è ampliata, sono arrivati i birrifici artigianali, le birre da tutto il mondo, inglesi, irlandesi, belga, americane, di abbazia, tra Ipa, Lager, Stout, Blanche, Pale ale, Lambic. Ecco i locali dove la birra è diventata quasi una religione, un viaggio per chi sogna un pub del Regno Unito restando in provincia. Birrerie ce ne sono tante, ma i pub sono unici, caratteristici, si ispirano alle public house della tradizione anglosassone dove il legno e l'atmosfera calda sono protagonisti. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Apre “Je so’ pazz, cucina e ammuina”: il ristorante dove si mangia, si canta e si balla Aggiornamenti e notizie su Migliori pub dove si mangia e si beve.... Discussioni sull' argomento Dove mangiare a Milano: le nuove aperture; I nuovi ristoranti, bakery, wine bar da provare a marzo 2026 a Milano; Le terrazze, i bar e i ristoranti più belli di Parigi; Viaggio nelle Real Ale inglesi (parte 1): dove e cosa bere a Sheffield. Le 20 città dove si mangia meglio al mondo secondo Time Out: l’Italia precipita al 19° posto (dal primo)Se l’anima di una città si misurasse in base al cibo che offre, molte mete in Italia potrebbero dire la loro. Tuttavia, nella classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo stilata dalla ... corriere.it La situazione dei Beckham, al momento, non è delle migliori. Sono passate settimane dalla rottura "ufficiale" di Brooklyn, che ha accusato i genitori di aver provato a sabotare il suo rapporto con la moglie Nicola Peltz e si è detto stufo di far parte di una famiglia - facebook.com facebook Stefani ai nuovi direttori generali: «Ho scelto i migliori: ora vi voglio tra la gente, sarete i sindaci della sanità» x.com