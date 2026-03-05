Gli scienziati della Northwestern Medicine University hanno condotto uno studio sulla relazione tra il digiuno serale e la salute, concentrandosi su come il tempo di digiuno prima di andare a dormire influenzi i livelli di glicemia e la salute cardiovascolare. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi partecipanti, osservando variazioni nei parametri metabolici in base alle ore di digiuno notturno. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica.

Gli scienziati della Northwestern Medicine University, con uno studio pubblicato su “Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology”, hanno cercato di comprendere in che modo il digiuno notturno interagisce con il ritmo circadiano e come lo stesso può perfezionare la salute del cuore e del metabolismo. Dall’indagine è emerso che gli adulti di mezza età e gli anziani ad elevato rischio di malattie cardiometaboliche hanno beneficiato dell’estensione della finestra di digiuno notturno di circa 2 ore. Essi, inoltre, smettevano di mangiare 3 ore prima di andare a dormire e abbassavano l’intensità delle luci. Tra i vantaggi riscontrati figura un miglioramento misurabile dei marcatori cardiaci e di quelli metabolici sia durante il sonno che durante la giornata successiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migliora la glicemia e la salute del cuore: quante ore digiunare prima di andare a dormire

