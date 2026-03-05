Migliaia di combattenti curdi lanciano un’offensiva di terra contro l’Iran?

Migliaia di combattenti curdi hanno avviato un’offensiva di terra nel nord-ovest dell’Iran. Secondo fonti vicine ai gruppi coinvolti, questa operazione militare sarebbe stata pianificata e portata avanti nelle ultime ore. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle modalità e l’entità dell’attacco, ma la notizia si sta diffondendo rapidamente tra le fonti di informazione regionali.

Un'offensiva di terra condotta da migliaia di combattenti curdi sarebbe stata lanciata contro l'Iran nel nord ovest del Paese. Lo ha riferito un funzionario statunitense all'emittente Fox News, notizia rilanciata anche dal sito di informazione americano Axios, che cita a sua volta fonti statunitensi. Secondo le informazioni diffuse dai media Usa, l'operazione militare sarebbe partita da aree vicine al confine con l'Iraq, dove da tempo sono attivi gruppi dissidenti curdo iraniani. L'azione rappresenterebbe un nuovo sviluppo nel già delicato quadro regionale, caratterizzato da forti tensioni e da un crescente coinvolgimento di attori non statali.