Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme alle terme di Saturnia in Toscana. La conduttrice e l’attore sono stati visti in compagnia, pochi giorni dopo la separazione di lui da Maria Elena. Le immagini mostrano i due in atteggiamenti affettuosi durante una visita nel centro termale. La notizia ha attirato l’attenzione dei paparazzi e dei media locali.

La conduttrice Michelle Hunziker e l’attore Giulio Berruti avvistati alle terme di Saturnia dopo l’addio di lui a Maria Elena. La conduttrice Michelle Hunziker e l’attore Giulio Berruti avvistati alle terme di Saturnia dopo l’addio di lui a Maria Elena Boschi La notizia sta facendo il giro del web e promette di essere il tormentone della stagione. A scoperchiare il vaso di Pandora è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha lanciato l’indiscrezione in anteprima assoluta attraverso i suoi canali riservati. Secondo quanto trapelato, tra Michelle Hunziker (49 anni) e l’attore Giulio Berruti (41) sarebbe scoccata una scintilla impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti in love? Esplode la passione in Toscana

Esplode il gossip su Michelle Hunziker: “Weekend d’amore con Giulio Berruti”Michelle Hunziker, 49 anni, e Giulio Berruti, 41 anni, avrebbero trascorso un “lungo weekend d’amore” alle terme di Saturnia, in Toscana.

Leggi anche: Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la paparazzata alle terme insieme

Contenuti e approfondimenti su Michelle Hunziker.

Temi più discussi: Giulio Berruti e Michelle Hunziker: è nato un nuovo amore?; È nato un nuovo amore: Michelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati a cena insieme (durante un lungo weekend d'amore); Weekend d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le foto scatenano i gossip; Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezione.

Michelle Hunziker, la prima foto (esilarante) dopo i gossip su Giulio BerrutiSe già bastava pochissimo per accendere l’attenzione su Michelle Hunziker e anche solo una foto in bikini poteva dare vita ai gossip più piccanti, ora che la conduttrice è finita sotto i riflettori pe ... rds.it

Michelle Hunziker si è fidanzata con Giulio Berruti?/ Colpo di scena dopo la fine con Tronchetti ProveraDopo la rottura con Tronchetti Provera la conduttrice Michelle Hunziker pare abbia voltato pagina con Giulio Berruti: il gossip ... ilsussidiario.net

Più giovane, bello, 'fisicato': nuovo amore per Michelle Hunziker. Con l'attore dimentica Nino Tronchetti Provera (FOTO) - facebook.com facebook