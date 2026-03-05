Michele Cadei | dalla motonautica alla guida della Fisip

A Bergamo, Michele Cadei passa dalla motonautica alla guida della Fisip, portando con sé un’esperienza importante nel settore sportivo. Con un passato ricco di successi in acqua, ora si prepara a rappresentare gli azzurri e a guidarli in nuove sfide. La sua nomina segna un passaggio significativo per il ruolo di leadership nel mondo dello sport italiano.

Bergamo. Michele Cadei dagli allori della motonautica alla guida della Fisip: “Gli azzurri pronti a dimostrare il loro valore”. Dai podi della motonautica internazionale ai vertici dello sport paralimpico italiano. Michele Cadei, pluricampione di moto d’acqua e oggi segretario generale della Federazione italiana sport invernali paralimpici, porta nel movimento azzurro la mentalità dell’atleta che ha costruito la propria carriera su sacrificio, disciplina e spirito competitivo. Ed è proprio con questo approccio che guarda all’appuntamento ormai imminente dei Giochi paralimpici nvernali di Milano-Cortina 2026. Una figura che unisce esperienza agonistica e responsabilità istituzionale, capace di interpretare il ruolo federale con lo sguardo di chi ha vissuto lo sport ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Avvicendamento alla guida dei Piloti dello Stretto: Donato lascia, al suo posto Michele CostaAvvicendamento alla guida della corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, che per oltre dieci anni è stata guidata da Letterio Maria Livio...

Controlli della PolStrada, 80 infrazioni alla guida: in un weekend decurtati ben 235 punti dalla patenteOltre 350 persone identificate, 205 delle quali sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non avessero bevuto prima di...