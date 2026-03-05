Durante il backstage di Sanremo, Michele Bravi ha condiviso di utilizzare una crema per le emorroidi come soluzione per le borse sotto gli occhi. La rivelazione è stata fatta in modo diretto, senza commenti aggiuntivi, e ha attirato l’attenzione sui metodi insoliti che alcuni artisti adottano per migliorare il proprio aspetto. Nessun dettaglio sulle reazioni o sui possibili rischi è stato fornito.

Il caso Michele Bravi: le creme per le emorroidi possono sgonfiare le borse? «Alcune creme farmacologiche utilizzate per le emorroidi contengono molecole ad azione vasocostrittrice, come la fenilefrina, che restringono temporaneamente i piccoli vasi sanguigni», spiega il dottor Riccardo Midolo, medico estetico rigenerativo e direttore sanitario di Studio Medico Lab 42 a Milano. «Applicate in modo improprio sul contorno occhi, queste sostanze possono ridurre per breve tempo il gonfiore delle borse perché diminuiscono il flusso sanguigno locale e la congestione dei tessuti». A questo effetto si può associare una lieve azione decongestionante o antinfiammatoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michele Bravi, in un video nel backstage di Sanremo, ha rivelato di usare una crema per le emorroidi contro le borse sotto gli occhi (ma non è una buona idea)

Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi a Sanremo: la crema per le emorroidiMichele Bravi per avere un aspetto fresco e riposato sul palco di Sanremo, si è affidato a un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto agli occhi.

Michele Bravi mette la crema per le emorroidi contro le occhiaie: “Tutti lo fanno per alleviare le borse”. Il rimedio virale su TikTok si basa in realtà su una grande bufalaIl trucco non è affatto nuovo: è un rimedio casalingo che circola da molto prima che esistessero i social, ma ha più controindicazioni che benefici...

