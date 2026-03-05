Mi sposo Sport in festa proposta top per la campionessa | per lei un anello di fidanzamento da 800mila euro

Una campionessa sportiva ha annunciato il suo matrimonio attraverso un gesto pubblico, ricevendo un anello di fidanzamento valutato circa 800 mila euro. Il gioiello, un diamante ovale di oltre 12 carati montato su platino e decorato con piccoli smeraldi, è stato al centro dell’attenzione durante il momento speciale. L’evento ha suscitato grande interesse tra fan e media, attirando l’attenzione sulla proposta e il gioiello.

Un diamante ovale da oltre 12 carati montato su platino e arricchito da piccoli smeraldi: è questo il gioiello che ha accompagnato uno dei momenti più importanti della vita privata della campionessa. La numero uno dello sport ha infatti ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno, l'imprenditore brasiliano Georgios Frangulis, con un anello di altissima gioielleria che ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati di sport e dei social network. Il prezioso non è un semplice anello di fidanzamento, ma un pezzo realizzato su misura. A disegnarlo è stata la stilista Isabela Grutman, fondatrice del marchio ISA Grutman Jewelry, specializzato in gioielli di lusso personalizzati.