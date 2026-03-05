Dopo mezz’ora di dominio, l’Empoli si fa cacciare e il Bari ne approfitta, portando a casa una vittoria importante. La partita, iniziata con i toscani a controllo del gioco, cambia improvvisamente volto quando un episodio porta alla decisione di escludere un giocatore dell’Empoli. Da quel momento, il Bari riesce a sfruttare la situazione e a ribaltare il risultato, portando a una sconfitta inaspettata per la squadra ospite.

L’Empoli cade a Bari al termine di una partita incredibile che cambia completamente volto dopo i primi venti minuti dominati dalla squadra di Dionisi. Sette i cambi rispetto alla formazione che ha giocato contro il Cesena, completamente rivoluzionato il centrocampo dove rientrano Magnino sul centro destra ed Elia largo a sinistra mentre Yepes viene preferito in cabina di regia a Degli Innocenti. Di personalità l’avvio degli azzurri che al 20’ sugli sviluppi di un corner troverebbero il meritato vantaggio con Fila, lesto a spingere in rete una sponda di Shpendi dopo un colpo di testa di Lovato. Proprio il capitano azzurro è però in fuorigioco e dopo due minuti di revisione al Var il gol viene annullato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezz’ora di dominio. Poi Lovato si fa cacciare. E l’Empoli crolla a Bari

Basket, l'Adamant dura mezz'ora poi crolla a Faenza (89-81): terzo ko consecutivoL’Adamant dura trenta minuti al Pala Cattani di Faenza, conduce per lunga parte del match ma crolla nell’ultimo quarto, dove sono mancate energia ed...

Referendum Giustizia: in mezz’ora Nordio prima fa autocritica sui toni della polemica, poi attacca a testa bassa i magistratiDal "Ho contribuito ad alzare i toni" a "Rivendico ogni mia frase", l'incredibile performance di Nordio sul palco dell'Ansa Ammettere di aver...