Metropolitana Piscinola-Aversa stop ai treni per tutta la giornata di domenica

Nella giornata di domenica 8 marzo 2026, i treni sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa resteranno fermi per l’intera giornata. La sospensione del servizio è necessaria per permettere l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili. La circolazione dei treni riprenderà regolarmente a partire dall'inizio del servizio di lunedì 9 marzo.

I lavori interesseranno la sostituzione di due deviatoi presenti nel piazzale della stazione di Piscinola. Gli interventi consentiranno l'eliminazione degli attuali rallentamenti imposti sui deviatoi e comporteranno il ripristino della puntualità e della regolarità dell'esercizio ferroviario sulla linea metropolitana. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tornano le Frecce Roma-Lecce, con fermata anche a Caserta. E dal Capoluogo collegamento verso Campobasso . 🔗 Leggi su Casertanews.it

Da venerdì a domenica stop ai treni tra Morbegno e TiranoDa venerdì 19 a domenica 21 dicembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le...

Stop ai treni tra Bologna e Vignola: domenica 8 febbraio si viaggia solo in busDomenica 8 febbraio il servizio ferroviario sulla linea Bologna–Vignola sarà modificato per permettere l’esecuzione di interventi programmati...

Una selezione di notizie su Metropolitana Piscinola Aversa stop ai....

Domenica 8 marzo stop alla metropolitana Piscinola-AversaL'Eav ha annunciato l'interruzione del servizio per l'intera giornata a causa di lavori su due deviatoi. Previsti bus sostitutivi ... rainews.it

Lavori sulla linea Piscinola-Aversa, la nota di Eav per l'otto marzoLavori sulla linea Metropolitana Piscinola-Aversa. La comunicazione di Eav sul disagio per l'8 marzo e i bus sostitutivi previsti. napolitoday.it