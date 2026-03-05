Meteo Roma | le previsioni per domani

Domani a Roma il cielo sarà sereno e poco nuvoloso, con temperature che oscillano tra i 10 e i 18 gradi.

Domani a Roma cielo sereno e temperature tra 10 e 18 gradi. Scopri le previsioni meteo dettagliate. Per la giornata di domani, a Roma, è previsto un cielo sereno e poco nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 10 e i 18 gradi. I venti saranno deboli, contribuendo a rendere la giornata piacevole e adatta per attività all'aperto. Queste condizioni meteorologiche favoriranno una giornata tranquilla nella capitale, ideale per passeggiate e eventi all'aperto. Gli abitanti e i turisti potranno godere di un clima mite e soleggiato, con poche nuvole a disturbare il cielo azzurro.

