Meteo Italia weekend con piogge e schiarite | ecco dove cambierà davvero

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da un clima variabile, con piogge che interesseranno principalmente le isole e l’Appennino. Il Nord invece manterrà condizioni più stabili, grazie all’azione di un anticiclone. Le correnti instabili portano precipitazioni intermittenti, mentre le schiarite si limiteranno ad alcune zone. La situazione meteorologica rimane fluida e soggetta a cambiamenti.

Chieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi. Teramo - Il Tribunale di Teramo condanna un 36enne di Giulianova per pedopornografia e prostituzione. Pescara - Operazione nazionale contro le frodi nel settore vitivinicolo: sequestrati 2,5 milioni di litri. Tra anticiclone e correnti instabili, l’Italia vivrà giorni di tempo variabile con piogge su isole e Appennino, mentre il Nord resterà più stabile. Per la giornata di venerdì 6 marzo, il quadro meteorologico vedrà qualche pioggia tra Sardegna e Sicilia, mentre sul resto della Penisola prevarranno condizioni più tranquille. Al Nord... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

