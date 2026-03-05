Messina conta ancora i danni del ciclone | Circa 250 gli alberi abbattuti

A Messina, le squadre di Messina Servizi stanno lavorando per mettere in sicurezza la città dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Finora sono stati abbattuti circa 250 alberi e si continuano a effettuare interventi di rimozione e messa in sicurezza. La città si sta riprendendo dai danni causati dall’evento atmosferico e le operazioni di riparazione sono in corso.

Proseguono gli interventi delle squadre di Messina Servizi per la messa in sicurezza dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Gli effetti del maltempo sul patrimonio arboreo nei cimiteri comunali sono stati rilevanti e, in alcuni punti, hanno causato anche danni a infrastrutture cimiteriali e a.