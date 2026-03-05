messaggistica diretta su youtube ora disponibile in app

YouTube ha introdotto la possibilità di inviare messaggi diretti all’interno della sua app, avviando una fase di test che coinvolge alcuni utenti. Recentemente, questa funzione è stata estesa anche in diversi paesi europei, segnando un passo importante nell’evoluzione della comunicazione sulla piattaforma. La novità permette agli utenti di scambiarsi messaggi senza uscire dall’app.

Questo approfondimento analizza l’evoluzione della messaggistica diretta all’interno dell’app YouTube, focalizzandosi sull’avvio di una fase di test e sull’ espansione recente in un contesto europeo. Cambiamenti chiave, condizioni d’uso e territori coinvolti vengono descritti in modo chiaro e professionale, mantenendo una linea fedele alle informazioni fornite dalla fonte. messaggistica diretta di youtube: espansione in europa. La funzione di messaggistica diretta su YouTube è stata introdotta nel 2017, ma è stata soppressa due anni dopo. In seguito, è stata riattivata attraverso un esperimento limitato avviato a novembre. Oggi l’iniziativa si amplia per coinvolgere un numero maggiore di utenti, mantenendo la sperimentazione intra?europea: negli Stati Uniti non è ancora resa disponibile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

YouTube sperimenta una nuova funzione per permettere agli utenti di condividere video e chattare direttamente nell'app mobile. Quando si vuole condividere un video di YouTube, bisogna copiare il link ...

